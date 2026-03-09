Colisión y vuelco en pleno centro de Diamante: los conductores resultaron ilesos

Facebook Twitter WhatsApp

Durante la tarde de este sábado, un grave accidente de tránsito movilizó a las fuerzas de seguridad en la ciudad de Diamante. Según supo Informe Litoral, el hecho se produjo en la esquina de las calles Etchevehere y Dasso, donde colisionaron un automóvil Peugeot 206 y un Chery QQ. Como consecuencia del impacto, este último vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica, lo que generó una inmediata respuesta del personal policial del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando operativos en las cercanías.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que los vehículos eran conducidos por dos hombres de 32 y 77 años de edad. A pesar de la magnitud del choque y la posición en la que quedó uno de los rodados, ambos protagonistas resultaron ilesos, registrándose únicamente importantes daños materiales. Ante la situación, se dio intervención preventiva al personal de sanidad del hospital local para las revisiones de rigor, mientras que los conductores iniciaron los trámites correspondientes ante sus aseguradoras.

El operativo contó además con la presencia de los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en las maniobras para reincorporar el auto volcado y asegurar la zona, permitiendo que el tránsito fuera normalizado poco después.