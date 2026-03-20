Acuerdo salarial en Paraná: el municipio otorgará un aumento escalonado del 12% a los empleados municipales

Tras las negociaciones con los gremios, el Ejecutivo local mejoró la propuesta inicial y definió un esquema de recomposición que se abonará en dos tramos entre marzo y mayo.

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La Municipalidad de Paraná alcanzó un acuerdo salarial con las organizaciones gremiales que establece una actualización en los haberes de los trabajadores públicos para el primer semestre del año. La mejora definitiva contempla un aumento del 8% en el mes de marzo y un 4% adicional en mayo, lo que representa una evolución respecto al ofrecimiento original del 10% que se había puesto sobre la mesa en las primeras instancias de diálogo. Con este esquema, el gobierno local realizó un esfuerzo adicional para acercar posiciones y garantizar previsibilidad económica a los empleados municipales.

Desde el Ejecutivo municipal subrayaron que esta actualización salarial se realiza bajo la premisa de mantener una administración responsable de los recursos públicos, priorizando la sustentabilidad de las cuentas locales y la voluntad permanente de sostener el intercambio con las entidades sindicales. En este sentido, destacaron que la propuesta refleja la capacidad financiera actual del municipio y ratifica el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales y los ingresos de los agentes de la ciudad.

El acuerdo fue consensuado con el sindicato de Obras Sanitarias y el SUOyEM, quienes valoraron la disposición de las autoridades para alcanzar un esquema de recomposición que acompañe la evolución de la economía. Al finalizar el encuentro, el Municipio reafirmó que el diálogo institucional es la herramienta fundamental para equilibrar las finanzas públicas con las necesidades de los trabajadores, consolidando una pauta salarial clara para los próximos meses. (Informe Litoral)