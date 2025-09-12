Una mujer murió atropellada por un tráiler en el departamento Paraná

La víctima, de 79 años, era la propietaria de un campo en la zona de María Grande Segunda. La investigación preliminar apunta a un trágico accidente.

Una mujer de 79 años falleció trágicamente anoche en un campo del departamento Paraná, en la zona de María Grande Segunda, al ser atropellada por un tráiler. La víctima, identificada como la dueña del establecimiento rural, murió cuando terminaba sus labores en el lugar.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 22 horas de este jueves en el campo La Celina. Según fuentes policiales, la mujer estaba trabajando con animales junto a dos hombres, uno de 70 años y otro de 33, que la asistían en las tareas del establecimiento.

La reconstrucción preliminar de los hechos, basada en las declaraciones de los testigos y las pericias en el lugar, indica que la mujer se habría bajado de una camioneta. Cuando los hombres retomaron la marcha para guardar el vehículo y el tráiler enganchado, no se percataron de que ella aún estaba cerca de la puerta. El acoplado la habría atropellado fatalmente.

Fueron los mismos trabajadores quienes dieron aviso a la policía tras encontrar a la mujer en el piso, sin signos vitales. La fiscalía a cargo del caso tomó declaración a los dos hombres en calidad de testigos, mientras que el cuerpo de la fallecida fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia.(Ahora)