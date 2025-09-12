La Bancaria anunció el nuevo salario inicial de los trabajadores

Con la actualización de agosto, el sueldo inicial supera los 1,9 millones de pesos. El bono por el Día del Bancario también fue ajustado.

Facebook Twitter WhatsApp

La Asociación Bancaria dio a conocer este jueves la nueva escala salarial para el sector, tras la actualización correspondiente a agosto de 2025. Con el ajuste, el salario inicial para un trabajador bancario se eleva a $1.930.971,08, sumando el salario básico y la participación en las ganancias.

El nuevo salario inicial bruto se estableció en $1.876.720,94, al que se agrega una suma por participación en las ganancias de $54.250,14. En total, el salario completo pasó de $1.895.421,83 a $1.930.971,08, lo que representa una suba que acumula un 19,5% en lo que va del año. El monto retroactivo será abonado junto con los haberes de septiembre.

Además, el sindicato informó que el bono por el Día del Bancario/a fue fijado en un mínimo de $1.673.031,80, un valor que también será actualizado en futuras revisiones. La medida busca “salvaguardar el poder adquisitivo de los salarios”, según un comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo.

La actualización impacta en todas las remuneraciones mensuales, incluyendo tanto los montos habituales como los no habituales, así como los adicionales convencionales y no convencionales. La decisión refuerza el compromiso del gremio en la defensa de los ingresos de sus afiliados.