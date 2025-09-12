Paro universitario en Entre Ríos contra el veto a la Ley de Financiamiento

Facebook Twitter WhatsApp

En línea con una medida de fuerza a nivel nacional, los sindicatos de docentes y nodocentes de Entre Ríos, AGDU y Apuner, se unieron este viernes a un cese total de actividades en defensa de la educación superior. La protesta se da en respuesta al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó el secretario general de AGDU, Germán Orsini, el reclamo busca «recuperar los niveles, en lo salarial y lo presupuestario, previos a la devaluación de diciembre». La jornada de paro forma parte de una serie de acciones impulsadas por las federaciones universitarias, que incluyen una futura Tercera Marcha Federal el día que se trate el veto presidencial en el Congreso.

En este contexto, la comunidad universitaria entrerriana convocó a una conferencia de prensa para este viernes a las 12:30 en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná. El encuentro, según informaron, servirá para detallar las próximas acciones gremiales y manifestar el rechazo al veto presidencial. Al finalizar la conferencia, se prevé la realización de un cacerolazo.(APF Digital)