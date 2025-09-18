Un automóvil se incendio por falla mecánica en camino Puíggari-Racedo

La rápida acción del conductor de 31 años evitó lesiones personales, pero el vehículo sufrió pérdidas totales. La situación requirió la intervención de bomberos y la interrupción temporal del tránsito.

Un incidente vial ocurrió al anochecer de este miércoles en el camino que une Puíggari y Racedo. Un hombre de 31 años, al volante de su Ford Focus, se vio obligado a detener la marcha tras un fallo mecánico que rápidamente escaló a un siniestro de proporciones. Las llamas, que comenzaron en el motor, consumieron por completo el automóvil en cuestión de minutos.

Personal de la Comisaría de General Racedo asistió al conductor y solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín. Las unidades de bomberos controlaron las llamas, que ya se habían extendido hacia las banquinas del camino.

Para garantizar la seguridad de los transeúntes y facilitar las labores de los equipos de emergencia, los agentes de policía señalizaron y cortaron temporalmente el tránsito en el sector. Una vez que las llamas fueron sofocadas y la zona se consideró segura, se reabrió la circulación, permitiendo que la rutina del camino regresara a la normalidad.(Informe Litoral)