HCD de Aranguren: en sesión especial designaron a Daniela Márquez como secretaria interina

Será por tres meses tras el pedido de licencia de quien ocupaba ese lugar. La moción fue tratada sobre tablas y aprobada por unanimidad.

El lunes 15 de septiembre, a las 19:03, dio inicio la sesión especial del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Aranguren, convocada para tratar dos temas centrales: el pedido de licencia de la secretaria María Alejandra Viola y la designación de una secretaria interina.

En primer lugar, se dio lectura a la nota presentada por María Alejandra Viola, quien pidió licencia laboral por 90 días, adjuntando certificado médico. La moción fue tratada sobre tablas y aprobada por unanimidad.

Seguidamente, ante la necesidad de cubrir el cargo de manera temporal, la presidenta del HCD, licenciada, Mirta Noemí Levars, propuso la designación de Mirian Daniela Márquez como secretaria interina. La propuesta fue tratada sobre tablas y votada favorablemente por unanimidad.

Tras la aprobación, Márquez tomó posesión de su cargo y labró el acta correspondiente. La presidenta Levars aclaró que la decisión contó con el asesoramiento legal del Dr. Spengler y agradeció la predisposición de Márquez, así como el acompañamiento de todos los bloques. Asimismo, informó que la resolución será elevada al asesor legal para su formalización.

La sesión concluyó a las 19:42.

Conformación del HCD de Aranguren por los próximos 90 días

Presidenta: Lic. Mirta Noemí Levars

Secretaria: Daniela Márquez

Concejales:

Bloque Más para Entre Ríos: Anabel Ostorero, Jorge Libralato, Mariana Coronel y Gerardo Nichea.

Bloque Juntos por Aranguren: Vanesa Bruselario, Guillermo Zabala y Roberto Soave.

