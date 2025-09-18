La Fórmula 1 vuelve a la pista con el Gran Premio de Azerbaiyán

La expectativa se centra en Franco Colapinto, que buscará mejorar sus resultados en la recta final de la temporada 2025. McLaren domina el campeonato con Oscar Piastri y Lando Norris a la cabeza.

Facebook Twitter WhatsApp

Este fin de semana, la emoción de la Fórmula 1 regresa con la disputa de la decimoséptima fecha del calendario en el Gran Premio de Azerbaiyán. El circuito callejero de Bakú será el escenario de una carrera clave, donde la atención estará puesta en la performance de varios pilotos, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

Colapinto ante un nuevo desafío

El piloto de la escudería Alpine, que no ha tenido una temporada sencilla, tendrá una nueva oportunidad para demostrar su potencial. Tras una destacada actuación en el Gran Premio de Países Bajos, Colapinto no pudo mantener el ritmo en Italia. Ahora, en Bakú, deberá enfrentar la desafiante «curva del castillo», conocida por ser uno de los puntos más difíciles del circuito.

Piastri y McLaren dominan el campeonato

En la cima de la clasificación, el panorama es claro: McLaren es el equipo a vencer. El australiano Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos, seguido de cerca por su compañero de equipo, el británico Lando Norris. El actual campeón defensor, cuyo nombre no se especifica, completa el podio.

Horarios y dónde ver el Gran Premio

Los fanáticos de la velocidad en Argentina podrán seguir toda la acción de la F1 con el siguiente cronograma:

Viernes 19 de septiembre: Práctica Libre 1: 05:30 hs Práctica Libre 2: 09:00 hs

Sábado 20 de septiembre: Práctica Libre 3: 05:30 hs Clasificación: 09:00 hs

Domingo 21 de septiembre: Carrera: 08:00 hs



El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+. También existe la posibilidad de que sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque este aún no ha confirmado la emisión. Otra opción para los aficionados es la plataforma oficial de la F1, F1 TV, que ofrece diversas opciones de visualización.

Calendario restante de la temporada 2025

El GP de Azerbaiyán marca el inicio de la recta final del campeonato. Las fechas restantes son:

5 de octubre: GP de Singapur

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)