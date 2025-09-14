Se vienen las Jornadas Veterinarias Entrerrianas 2025

La convocatoria es para este 19 y 20 de septiembre en Concordia. El evento reúne a los médicos veterinarios de todo el país para actualizarse, compartir experiencias y seguir creciendo en comunidad. Cómo inscribirse.

Este viernes 19 y sábado 20 de septiembre, el Centro Provincial de Convenciones de Concordia será sede de las Jornadas Entrerrinas Veterianarias 2025 organizadas por el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y que reúne a profesionales de todo el país.

Desde la organización comentaron a Informe Litoral que «serán dos días intensivos de formación, intercambio y camaradería, con el sello de calidad académica y el espíritu entrerriano que las distingue».

Qué proponen las Jornadas Veterinarias Entrerrianas 2025

Capacitación con especialistas nacionales e internacionales

Compartir experiencias reales con colegas de distintas áreas

Fortaler la red profesional en un espacio único de encuentro

Cronograma resumido

Viernes 19 de septiembre

Acreditaciones y apertura oficial

Conferencias plenarias con referentes nacionales e internacionales

Talleres prácticos en paralelo por área de interés

Espacio de networking



Sábado 20 de septiembre

Bloques de actualización técnica por especialidad

Casos clínicos y resolución práctica en grupos

Mesa redonda interdisciplinaria

Cierre y almuerzo de gala



¿Qué van a vivir?

Formación de alto nivel : Charlas y talleres de especialistas que transforman la mirada profesional.

: Charlas y talleres de especialistas que transforman la mirada profesional. Intercambio real entre colegas : Conección, debate y generación de sinergias que potencien la carrera.

: Conección, debate y generación de sinergias que potencien la carrera. Ambiente único entre colegas: Con la energía de la provincia de Entre Ríos, donde compartir mates, experiencias y buenas historias es parte del encuentro.

Valores de inscripción

Categoría

Profesionales: $150.000

Estudiantes: $130.000

Almuerzo institucional de cierre (sábado)

$30.000 (valor adicional con bebida incluida – opcional)

¿Cómo inscribirse?

Completar el formulario y confirmar el lugar.

Medios de contacto

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 343 5187373

Redes sociales: @colegioveterinarios.entrerios

