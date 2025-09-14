Se vienen las Jornadas Veterinarias Entrerrianas 2025

La convocatoria es para este 19 y 20 de septiembre en Concordia. El evento reúne a los médicos veterinarios de todo el país para actualizarse, compartir experiencias y seguir creciendo en comunidad. Cómo inscribirse.

Este viernes 19 y sábado 20 de septiembre, el Centro Provincial de Convenciones de Concordia será sede de las Jornadas Entrerrinas Veterianarias 2025 organizadas por el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y que reúne a profesionales de todo el país. 

Desde la organización comentaron a Informe Litoral que «serán dos días intensivos de formación, intercambio y camaradería, con el sello de calidad académica y el espíritu entrerriano que las distingue».

Qué proponen las Jornadas Veterinarias Entrerrianas 2025

  • Capacitación con especialistas nacionales e internacionales
  • Compartir experiencias reales con colegas de distintas áreas
  • Fortaler la red profesional en un espacio único de encuentro

Cronograma resumido

 Viernes 19 de septiembre

  • Acreditaciones y apertura oficial
  • Conferencias plenarias con referentes nacionales e internacionales
  • Talleres prácticos en paralelo por área de interés
  • Espacio de networking

Sábado 20 de septiembre

  • Bloques de actualización técnica por especialidad
  • Casos clínicos y resolución práctica en grupos
  • Mesa redonda interdisciplinaria
  • Cierre y almuerzo de gala

¿Qué van a vivir?

  • Formación de alto nivel: Charlas y talleres de especialistas que transforman la mirada profesional.
  • Intercambio real entre colegas: Conección, debate y generación de sinergias que potencien la carrera.
  • Ambiente único entre colegas: Con la energía de la provincia de Entre Ríos, donde compartir mates, experiencias y buenas historias es parte del encuentro.

Valores de inscripción

Categoría
Profesionales: $150.000
Estudiantes: $130.000

Almuerzo institucional de cierre (sábado)

$30.000 (valor adicional con bebida incluida – opcional)

¿Cómo inscribirse?

Completar el formulario y confirmar el lugar.

Inscribite ahora

Medios de contacto

  • Mail: [email protected]
  • WhatsApp: +54 343 5187373
  • Redes sociales: @colegioveterinarios.entrerios
