Se vienen las Jornadas Veterinarias Entrerrianas 2025

Este viernes 19 y sábado 20 de septiembre, el Centro Provincial de Convenciones de Concordia será sede de las Jornadas Entrerrinas Veterianarias 2025 organizadas por el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y que reúne a profesionales de todo el país.
Desde la organización comentaron a Informe Litoral que «serán dos días intensivos de formación, intercambio y camaradería, con el sello de calidad académica y el espíritu entrerriano que las distingue».
Qué proponen las Jornadas Veterinarias Entrerrianas 2025
- Capacitación con especialistas nacionales e internacionales
- Compartir experiencias reales con colegas de distintas áreas
- Fortaler la red profesional en un espacio único de encuentro
Cronograma resumido
Viernes 19 de septiembre
- Acreditaciones y apertura oficial
- Conferencias plenarias con referentes nacionales e internacionales
- Talleres prácticos en paralelo por área de interés
- Espacio de networking
Sábado 20 de septiembre
- Bloques de actualización técnica por especialidad
- Casos clínicos y resolución práctica en grupos
- Mesa redonda interdisciplinaria
- Cierre y almuerzo de gala
¿Qué van a vivir?
- Formación de alto nivel: Charlas y talleres de especialistas que transforman la mirada profesional.
- Intercambio real entre colegas: Conección, debate y generación de sinergias que potencien la carrera.
- Ambiente único entre colegas: Con la energía de la provincia de Entre Ríos, donde compartir mates, experiencias y buenas historias es parte del encuentro.
Valores de inscripción
Categoría
Profesionales: $150.000
Estudiantes: $130.000
Almuerzo institucional de cierre (sábado)
$30.000 (valor adicional con bebida incluida – opcional)
¿Cómo inscribirse?
Completar el formulario y confirmar el lugar.
Medios de contacto
- Mail: [email protected]
- WhatsApp: +54 343 5187373
- Redes sociales: @colegioveterinarios.entrerios
