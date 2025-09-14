Federación Agraria se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato

Participaron de la reunión el director del Distrito III de FAA, Matías Martiarena; el secretario de Finanzas de FAA, Sebastián Klug; el presidente y el secretario de la Filial Bovril, Marcelo Schreiner y Gabriel Berman; y la coordinadora de Juventud de Entre Ríos, Lucero Khun.

Representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.

Durante el encuentro se plantearon los delitos que se vienen registrando en la ruralidad —abigeato, carneadas y ataques de perros cimarrones— y la necesidad de una respuesta judicial más firme.

Martiarena señaló:“Si bien la Dirección de Prevención de Delitos Rurales trabaja arduamente y muchas veces sorprende a los delincuentes con las manos en la masa, lamentablemente al otro día o al poco tiempo son liberados. Es necesario que la Justicia aplique penas más severas, porque estas situaciones desgastan a los productores”.

Por su parte, Schreiner advirtió sobre la “puerta giratoria” en la Justicia: “En nuestra zona todos sabemos quiénes andan carneando, y sin embargo quedan libres en pocas horas. La policía hace su trabajo, pero no entendemos por qué los sueltan tan rápido. Estamos cansados de tanta impunidad”.

Asimismo, Berman resaltó que el Procurador se comprometió a dialogar con jueces y fiscales, y a impulsar leyes más acordes a la realidad rural entrerriana.

Desde la Federación insistieron en la necesidad de fiscalías específicas para delitos rurales, al considerar que las causas de abigeato suelen quedar relegadas frente a expedientes más graves en fiscalías comunes.

