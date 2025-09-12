El Senasa aprobó cambios en la vacunación contra la aftosa

La medida, que regirá a partir de 2026, permitirá un ahorro de 25 millones de dólares para los productores, sin comprometer la sanidad animal.

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) anunció una importante modificación en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que comenzará a aplicarse en 2026. Esta nueva normativa, establecida en la Resolución N° 711/2025, busca optimizar el proceso de inmunización y generar un ahorro significativo para el sector productivo.

Según la resolución, durante la segunda campaña de vacunación de 2026 se dejarán de inocular las vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Esto representará un ahorro de alrededor de 14 millones de dosis y unos 22 millones de dólares para los productores.

Además, los establecimientos de engorde a corral quedarán exentos de la primera campaña de vacunación, debiendo inocular sus animales únicamente en la segunda. Esta medida adicional se traducirá en una disminución de casi 2 millones de dosis y un ahorro estimado de 3 millones de dólares.

En total, la nueva estrategia del Senasa permitirá una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa, lo que significa un ahorro total de 25 millones de dólares para los productores. La entidad asegura que estos cambios no ponen en riesgo la sanidad animal, ya que la segunda vacuna garantiza la inmunidad por un año, y que la medida está alineada con las prácticas de países vecinos como Uruguay y Paraguay.

A los beneficios económicos se suman ventajas como un menor estrés para los animales, que evita la disminución de peso y pérdidas reproductivas. Adicionalmente, se implementará un nuevo modelo digital de acta de vacunación a través de la aplicación SIGSA App, lo que agilizará y modernizará el registro.

