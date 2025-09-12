Shell aumentó los precios de sus combustibles en Paraná

La suba de cinco pesos por litro ya se aplica en las estaciones de servicio, mientras YPF mantiene un sistema de precios diferenciado y descuentos.

Facebook Twitter WhatsApp

Desde la medianoche de este viernes, la petrolera Shell ajustó el precio de sus combustibles, con una suba de cinco pesos por litro en todas sus variedades de naftas y gasoil. Este nuevo incremento ya se refleja en los surtidores de las estaciones de servicio de Paraná.

Los nuevos precios son los siguientes:

Nafta Súper: de $1.547 a $1.552

de $1.547 a V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811

de $1.806 a Diésel Común: de $1.605 a $1.610

de $1.605 a V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829

Mientras tanto, la compañía YPF mantiene una estrategia de precios distinta, con valores que cambian según los ciclos de demanda y los horarios. Además, la empresa ofrece un descuento del 6% para quienes usen la aplicación móvil YPF App, un beneficio que suele estar activo en las madrugadas.

Del archivo: La Secretaría de Energía aumenta el precio de los biocombustibles