Shell aumentó los precios de sus combustibles en Paraná

Desde la medianoche de este viernes, la petrolera Shell ajustó el precio de sus combustibles, con una suba de cinco pesos por litro en todas sus variedades de naftas y gasoil. Este nuevo incremento ya se refleja en los surtidores de las estaciones de servicio de Paraná.
Los nuevos precios son los siguientes:
- Nafta Súper: de $1.547 a $1.552
- V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811
- Diésel Común: de $1.605 a $1.610
- V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829
Mientras tanto, la compañía YPF mantiene una estrategia de precios distinta, con valores que cambian según los ciclos de demanda y los horarios. Además, la empresa ofrece un descuento del 6% para quienes usen la aplicación móvil YPF App, un beneficio que suele estar activo en las madrugadas.
