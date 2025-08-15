Médicos Veterinarios constituyeron la Seccional Departamental La Paz y avanzan en temas clave

Se trató de una jornada histórica para el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. "Es fundamental para estar más cerca de los colegas de esa zona", destacó la presidente, Carolina Lell.

El 31 de julio, en una jornada histórica para la entidad, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos concretó la conformación de la Seccional Departamental La Paz, luego de años en los que no había podido materializarse. La presidente, médica veterinaria, Carolina Lell, destacó que “este paso es fundamental para fortalecer la representación profesional en la zona, garantizar un mayor control del ejercicio legal de la profesión y estar más cerca de los colegas ante cualquier situación que requiera intervención inmediata”.

La reunión se llevó a cabo en La Paz con una amplia participación de profesionales de distintas localidades del departamento, como Colonia Guido, Bovril, Santa Elena y La Paz ciudad, quienes expresaron sus inquietudes y propuestas. “Recibimos un cálido apoyo y respeto por parte de todos. Esta seccional permitirá trabajar unidos, con mayor presencia y cercanía”, remarcó Lell.

Durante el encuentro, además de la constitución de la nueva seccional, se desarrolló un orden del día con temas de relevancia institucional, entre ellos:

Seguimiento de denuncias y actuaciones vinculadas al ejercicio ilegal de la profesión.

Apoyo a normativas que regulan la cría y comercialización de animales de compañía.

Avances en la organización de las Olimpíadas Nacionales Veterinarias y de las Jornadas Entrerrianas.

Acciones de control y regularización de establecimientos veterinarios y laboratorios.

Participación en el Segundo Plenario de la Federación Veterinaria Argentina (FeVA) a realizarse en Tucumán.

Asimismo, se trató la aprobación y baja de matrículas, suspensiones y cambios de regencia en establecimientos veterinarios, medidas que forman parte de la gestión periódica de la institución.

Nuevos matriculados

En esta oportunidad, el Colegio incorporó al padrón provincial a los siguientes profesionales:

CMVER Nº 1879: Méd. Vet. Antonella Caniglia – Gualeguay.

CMVER Nº 1880: Méd. Vet. María Eugenia Patrignani – Diamante.

CMVER Nº 1881: Méd. Vet. Ignacio Agustín Sponton – Villa Alcaraz.

“Es un orgullo sumar colegas comprometidos con la ética y el ejercicio responsable de la profesión”, señaló Lell.

La presidente también invitó a todos los matriculados a participar activamente en las próximas actividades y capacitaciones, reafirmando el compromiso del Colegio con el desarrollo profesional, la formación continua y la defensa del ejercicio legal de la medicina veterinaria en la provincia.