Salud mental: organizan un encuentro en Diamante sobre nuevos paradigmas en la atención

El evento busca generar un debate profundo sobre los desafíos en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental.

La diputada provincial, Silvina Deccó organiza un espacio de reflexión sobre los actuales modelos de atención en salud mental, que se desarrollará el próximo jueves 4 de septiembre a las 19 en el Centro de Investigaciones CICYTTP-CONICET de Diamante.

La conferencia central estará a cargo de la reconocida profesional Adriana Beade, psicóloga y psicoanalista con una amplia trayectoria como expresidenta del Colegio de Psicólogos, docente universitaria y escritora. Su exposición abordará los cambios necesarios en los sistemas de atención, con especial foco en el respeto a los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales.

El encuentro propone analizar los modelos comunitarios como alternativa superadora a los enfoques tradicionales, promoviendo la integración social y la recuperación de la autonomía. Esta perspectiva se alinea con los principios establecidos en la legislación vigente, que busca garantizar una atención digna y libre de estigmas.

La diputada Deccó destacó la importancia de abrir estos espacios de diálogo en la provincia, donde “aún persisten desafíos importantes en la implementación efectiva de la ley”. El evento está dirigido a profesionales de la salud, trabajadores sociales, estudiantes y público interesado en la temática.

Esta jornada se enmarca en los esfuerzos por visibilizar y mejorar las políticas públicas en salud mental, un área que requiere de constante actualización y compromiso social. Los organizadores esperan que el debate contribuya a consolidar un sistema más humano e inclusivo en la atención de la salud mental en nuestra región.