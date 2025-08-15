El costo de vida en Argentina: la inflación de julio alcanza el 1,9%, con los alimentos a la cabeza

La suba de precios general se mantiene, pero la indumentaria muestra una deflación del 0,9%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina registró un aumento del 1,9% en julio, una cifra que coincide con el alza de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, según el reciente informe del INDEC.

El incremento del costo de los alimentos es un factor crítico, ya que impacta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, que dedican una mayor parte de sus ingresos a la compra de la canasta básica. Este rubro ha acumulado un 18,1% de aumento en lo que va del año, superando el 17,3% de la inflación general del mismo período.

A nivel regional, Cuyo, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana mostraron las subas más altas en alimentos durante julio.

Los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio

Entre los productos que más influyeron en la suba de precios, el informe del INDEC destaca:

Lechuga: +15%

+15% Banana: +9,9%

+9,9% Pollo entero: +5,4%

+5,4% Papa: +5,1%

En contraste, el mismo informe reveló que algunos alimentos experimentaron una baja en sus precios durante julio, una tendencia que fue encabezada por la cebolla (-2,1%) y el tomate entero en conserva (-3%). Otros productos que mostraron una deflación, aunque más leve, fueron los huevos de gallina, la manteca y el yogur firme.

Indumentaria y calzado, con tendencia a la baja

A pesar del panorama general de inflación, hubo un rubro que se desmarcó con una deflación del 0,9%: las prendas de vestir y calzado. Esta tendencia fue aún más pronunciada en la región del Gran Buenos Aires, donde la caída de precios alcanzó el 1,6%.