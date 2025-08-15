Narcomenudeo en Victoria: cinco detenidos y un importante secuestro de drogas y armas

Facebook Twitter WhatsApp

Un operativo policial de gran envergadura culminó con la detención de cinco personas y el desmantelamiento de un centro de distribución de drogas. La investigación, dirigida por la División de Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Victoria, culminó con cuatro allanamientos simultáneos.

Los procedimientos, realizados bajo la orden del Juzgado de Garantías de Victoria, se extendieron por varias horas y contaron con la participación de diferentes grupos especiales. Las autoridades allanaron las residencias de los principales sospechosos, logrando resultados «altamente efectivos» en la incautación de estupefacientes, armas, dinero y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

¿Qué se incautó en los allanamientos?

Durante las requisas en los cuatro domicilios, se secuestraron 16,5 gramos de cocaína fraccionada en varios envoltorios, además de cogollos y restos de marihuana. Se encontraron también sobres con bicarbonato, comúnmente utilizado para «estirar» la droga.

El operativo también arrojó los siguientes resultados:

$779.630 en efectivo.

en efectivo. Un arma de fuego con 10 cartuchos calibre 36.

con 10 cartuchos calibre 36. Varios teléfonos móviles y elementos para el fraccionamiento de la droga.

y elementos para el fraccionamiento de la droga. Dos vehículos : un Chevrolet Onix y un Renault Megane, presuntamente utilizados en la logística de distribución.

: un Chevrolet Onix y un Renault Megane, presuntamente utilizados en la logística de distribución. Una motocicleta robada que, según las primeras investigaciones, fue entregada como parte de un intercambio por sustancias ilícitas.

El procedimiento resultó en la identificación de 12 personas y la detención e incomunicación de cinco sujetos, todos residentes de Victoria, que ya se encuentran a disposición de la Justicia. Las autoridades policiales han enfatizado que este operativo refleja el compromiso de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el narcomenudeo y la protección de la seguridad ciudadana.(Elonce)