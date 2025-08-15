Detectaron un caso de gripe aviar en provincia de Buenos Aires

El Senasa confirmó un brote de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en una granja de traspatio en la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves de traspatio en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. La detección se realizó tras la notificación de una alta mortalidad de aves y la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, como depresión, mucosidad, descoordinación y cianosis.

¿Qué medidas se están tomando?

Tras la confirmación del brote por parte del laboratorio del Senasa, se activó un protocolo de emergencia. En las próximas horas, se procederá al sacrificio sanitario y enterramiento de las 120 aves afectadas, entre las que se encontraban gallinas, pavos, gansos y patos. Posteriormente, se llevarán a cabo tareas de limpieza y desinfección en el lugar para eliminar cualquier rastro del virus.

Además, se ha delimitado un área de prevención de 3 kilómetros alrededor del foco para realizar una vigilancia epidemiológica exhaustiva. Afortunadamente, no se han identificado otros establecimientos avícolas de traspatio o de producción industrial en la zona, lo que reduce el riesgo de propagación.

Sin impacto en el estatus sanitario del país

El Senasa aclaró que este caso aislado no afecta el estatus de Argentina como país libre de la enfermedad ni compromete las actividades comerciales de productos aviares. La detección temprana y la rápida respuesta de las autoridades sanitarias son clave para contener la situación.

Las autoridades instan a la población a notificar de inmediato al Senasa en caso de observar mortandad de aves o signos clínicos compatibles con la gripe aviar.

