El INTA evalúa un sistema de aire forzado para reducir pérdidas en la cosecha de soja

El estudio se realizó sobre una soja de un rendimiento promedio de 26 qq y 14,2 % de humedad, un cultivo de porte bajo y distribución desuniforme de plantas, condiciones que suelen acentuar las pérdidas durante la recolección.

Un sorpresivo incendio en la madrugada del sábado alertó a las autoridades de General Roca. Una camioneta Ford Raptor, que pertenece al futbolista Marcos Rojo, fue consumida por las llamas en lo que se confirmó como un acto intencional. La Policía de Río Negro y el Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar.

El llamado de alerta se produjo cuando un vecino divisó el vehículo envuelto en fuego. Al llegar, los efectivos policiales confirmaron la veracidad del hecho y convocaron a los bomberos para sofocar el incendio. Durante las averiguaciones preliminares, los investigadores descubrieron que la camioneta figuraba a nombre de Marcos Rojo, el exjugador de Boca Juniors y actual futbolista de Racing. Por el momento, se desconoce el motivo por el que el vehículo se encontraba en la localidad rionegrina.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de un vecino de 69 años fueron clave para la investigación. En las imágenes se ve a un individuo con una campera verde y gorro negro rociando un líquido inflamable sobre el motor y las ruedas del lado izquierdo de la camioneta con un bidón. El hombre le prendió fuego al vehículo y se retiró corriendo del lugar, lo que confirma que se trató de un incendio provocado. Las autoridades continúan investigando el caso para dar con el paradero del responsable.