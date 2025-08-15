Crianza en Argentina: el costo de un hijo se duplica en comparación con la inflación general

El costo mensual para un niño o adolescente oscila entre $426.741 y $536.830 en julio, superando la inflación del 1,9%.

Facebook Twitter WhatsApp

El costo de crianza de un hijo en Argentina aumentó en julio entre un 3,69% y un 4,06% en comparación con el mes anterior, superando el índice de inflación general del 1,9%. La última medición de la canasta de crianza del INDEC reveló que las familias necesitan ahora entre $426.741 y $536.830 mensuales para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente.

El informe de julio de 2025 del INDEC detalla el costo promedio por franja etaria, destacando un marcado aumento en todas las categorías. . Este incremento se debe principalmente al alza en los costos de cuidado, que se valorizan tomando como referencia el salario del personal doméstico.

A continuación, los costos detallados por edad:

Menores de 1 año: $427.889 (+4,06%)

$427.889 (+4,06%) De 1 a 3 años: $508.333 (+4,02%)

$508.333 (+4,02%) De 4 a 5 años: $426.741 (+3,69%)

$426.741 (+3,69%) De 6 a 12 años: $536.830 (+3,76%)

La canasta de crianza, publicada por el INDEC desde marzo de 2024, no solo mide los gastos en bienes y servicios (alimentación, ropa y vivienda), sino también el valor de las tareas de cuidado. Este indicador es una herramienta crucial para que la Justicia establezca las cuotas alimentarias en procesos legales, asegurando que se refleje el verdadero costo de la crianza.