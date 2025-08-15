Elecciones en AGMER: la Lista Marcha Blanca presenta a sus candidatos

Facebook Twitter WhatsApp

En un acto celebrado en el salón de Sutep, la Lista Marcha Blanca oficializó a sus candidatos para las elecciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que se llevarán a cabo el próximo 25 de septiembre. La fórmula, encabezada por Abel Antivero como secretario general y Lía Fimpel como secretaria adjunta, busca la continuidad en la conducción del sindicato.

En su discurso, Antivero destacó el rol democrático de AGMER y subrayó la importancia de convencer a los afiliados de que su lista garantiza «la defensa del derecho de los trabajadores y de la Caja de Jubilaciones». El candidato aprovechó la ocasión para reiterar la postura de la Lista Marcha Blanca ante el gobierno provincial, afirmando que «no nos arrodillamos, no tenemos precio».

Por su parte, Lía Fimpel, la candidata a secretaria adjunta, resaltó que la lista combina «la fuerza de la experiencia de quienes ya están en la conducción, con la energía y el compromiso de quienes vienen desde el aula». Anticipó que Marcha Blanca trabajará para obtener una victoria contundente que valide el trabajo del frente construido en 2021.

El evento contó con la presencia de figuras destacadas del gremialismo docente, como el actual secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, y la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso. Pagani hizo hincapié en la importancia de la unidad para las luchas futuras, convocando a los militantes a seguir construyéndola. Alesso, en tanto, elogió el trabajo de Pagani y resaltó a AGMER como un «ejemplo para CTERA» por su capacidad de mantener la unidad en un contexto nacional difícil. La dirigente nacional afirmó que «este frente ha construido la lucha, los valores, la resistencia y la unidad necesaria para poder derrotar las políticas de ajuste de Frigerio y de Milei». .

La lista completa de Marcha Blanca para la conducción provincial está integrada, además de Antivero y Fimpel, por:

Secretaría Gremial: Susana Cogno

Susana Cogno Secretaría de Finanzas: Carina Elizabeth Vergara

Carina Elizabeth Vergara Secretaría de Prensa: Adriana Vilchez

Adriana Vilchez Secretaría de Jubilados: Claudio Puntel

Claudio Puntel Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género: Verónica Veik

Verónica Veik Secretaría de Formación Pedagógica: César Pibernus