La segunda vida del paranaense Matías Russo: experiencia y madurez para conquistar Europa

Facebook Twitter WhatsApp

El piloto argentino Matías Russo está de vuelta en el automovilismo europeo, y lo hace en su mejor momento. Con 39 años, el oriundo de Paraná, Entre Ríos, capitaliza la experiencia acumulada en una carrera que lo llevó desde las intensas batallas de la Fórmula Super Renault en Argentina hasta las exigentes pistas del Viejo Continente, donde llegó a probar un auto de Fórmula 1 de Ferrari.

En una reciente entrevista, Russo recordó con nostalgia sus inicios en las pistas locales junto a Matías Rossi, señalando que aquellas competencias fueron una «escuela» fundamental que lo preparó para competir en categorías internacionales como la Fórmula 3 y la Fórmula 3000. Su paso por la escudería Ferrari y la oportunidad de probar el auto de Michael Schumacher son, sin duda, hitos que marcaron su carrera.

La atención de Russo se centra en las carreras de resistencia, una disciplina que lo ha cautivado por su intensidad. Lejos de la concepción antigua de cuidar el auto, estas competencias son un «máximo ataque» constante, una exigencia que lo llevó a conseguir una de las victorias más memorables de su carrera en Imola. A pesar de un contratiempo, el equipo logró remontar con una tenacidad admirable, en lo que Russo calificó como «la mejor carrera que he corrido en mi vida».

Para Russo, la madurez le ha dado una ventaja competitiva. Mientras bromea con que «me hubiera gustado tener la cabeza que tengo hoy a los 25», reconoce que la experiencia es un factor decisivo en el automovilismo actual. «El de 20 no puede tener 40», reflexiona, citando una frase del legendario piloto Luis Di Palma.

El regreso de Russo al automovilismo europeo no solo muestra su talento al volante, sino también su meticulosidad y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos. El piloto subraya la complejidad de los autos modernos, para los que se requiere una profunda comprensión de la electrónica y la telemetría. Sin embargo, su formación en el automovilismo argentino le ha dado una «argentinización» del trabajo que lo distingue de sus pares europeos: la capacidad de interpretar rápidamente la pista y una atención al detalle que lo lleva a estudiar los neumáticos para entender la conexión entre el auto y el asfalto.

Actualmente, Russo compite en el Campeonato Italiano de Gran Turismo junto a su compañera de equipo, Vicky Piria. Su gran condición física le permite asumir la responsabilidad de dos pilotos, pasando más tiempo al volante en las exigentes carreras. Este regreso, que se da en un momento de plena madurez personal y profesional, demuestra que la pasión y la experiencia son una combinación ganadora.