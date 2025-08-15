Encuentro de patín artístico en General Ramírez convoca a deportistas de toda la provincia

En la tarde de hoy, a partir de las 14:30, Ramírez será la sede de un Encuentro Provincial de Patín Artístico.

El Polideportivo Municipal se convertirá hoy en el epicentro del patín artístico provincial, albergando el Encuentro Provincial de Escuelitas de Iniciación de Patín Artístico. A partir de las 14:30, el evento reunirá a jóvenes patinadoras y patinadores de distintas localidades entrerrianas, en una jornada dedicada a la exhibición de talento, esfuerzo y la pasión que define a esta disciplina.

El encuentro, organizado con el objetivo de fomentar el deporte y la sana competencia, permitirá a los participantes demostrar sus habilidades en la pista, compartir experiencias y seguir aprendiendo en un ambiente festivo.(Informe Litoral)