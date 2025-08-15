Encuentro de patín artístico en General Ramírez convoca a deportistas de toda la provincia

El Polideportivo Municipal se convertirá hoy en el epicentro del patín artístico provincial, albergando el Encuentro Provincial de Escuelitas de Iniciación de Patín Artístico. A partir de las 14:30, el evento reunirá a jóvenes patinadoras y patinadores de distintas localidades entrerrianas, en una jornada dedicada a la exhibición de talento, esfuerzo y la pasión que define a esta disciplina.
El encuentro, organizado con el objetivo de fomentar el deporte y la sana competencia, permitirá a los participantes demostrar sus habilidades en la pista, compartir experiencias y seguir aprendiendo en un ambiente festivo.(Informe Litoral)
