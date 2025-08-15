Entre Ríos se prepara para un futuro sin recetas de papel

La provincia avanza en la digitalización de las prescripciones médicas con el objetivo de eliminar el formato impreso para 2026.

La implementación de la receta electrónica se consolida en la provincia, que busca digitalizar por completo las prescripciones médicas en el sistema de salud. Según las autoridades, el objetivo es completar el proceso en enero de 2026, fecha a partir de la cual todas las recetas serán electrónicas.

En este contexto, el doctor Blanzaco destacó la importancia de la colaboración de todos los profesionales del sector, desde médicos hasta farmacéuticos. Por su parte, Santiago Romero Ayala, director general de Recursos Materiales Hospitalarios, informó que el subsector público ya ha emitido más de 130.000 recetas electrónicas desde octubre de 2024 a través del sistema Sader.

Este avance se enmarca en la Ley Nacional 27.553 de Recetas Electrónicas o Digitales, a la cual Entre Ríos adhirió para modernizar y eficientizar el sistema de salud provincial. La creciente adopción de esta herramienta por parte de los profesionales del sector, incluyendo a OSER y Femer, sugiere que el objetivo de dejar atrás las recetas en papel está cada vez más cerca.