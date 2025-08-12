Duro revés para River: Germán Pezzella se rompió los ligamentos y recibió apoyo de sus compañeros

El defensor central sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada.

La noticia sacudió a los hinchas de River en la previa de la reanudación de la Copa Libertadores. Germán Pezzella, un pilar en la defensa del equipo y campeón del mundo con la Selección Argentina, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el último partido contra Independiente en el Torneo Clausura.

La lesión, una de las más temidas en el fútbol, exige un extenso y exigente proceso de recuperación. Por ello, el defensor central se perderá el resto de la temporada, un golpe que afecta no solo al rendimiento deportivo del equipo, sino también al ánimo de sus compañeros y seguidores.

Un mensaje de resiliencia y apoyo masivo

Tras conocerse el parte médico oficial, Pezzella se pronunció públicamente por primera vez a través de su cuenta de Instagram. Con un mensaje de fortaleza y optimismo, el futbolista expresó: “Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”.

En su publicación, Pezzella también agradeció el cariño recibido y prometió su apoyo incondicional al equipo: “Voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”.

La noticia desató una ola de apoyo en redes sociales, con múltiples futbolistas, incluyendo a varios compañeros de la Selección Argentina, enviándole mensajes de aliento. Emiliano “Dibu” Martínez subió una publicación de River a sus historias de Instagram y escribió: “Estamos con vos, hermano”. Marcos Acuña, otro campeón del mundo y excompañero en River, compartió una foto con Pezzella y expresó: “Mucha fuerza amigo. Dale que volvés más fuerte”. Sebastián Driussi, Gonzalo “Pity” Martínez y Lucas Martínez Quarta también se sumaron a la cadena de apoyo, demostrando el aprecio por el defensor en el mundo del fútbol.