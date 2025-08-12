Exitosa primera Fiesta del Camionero en General Ramírez

La jornada contó un gran marco de público que compartió un almuerzo y bailó al ritmo de la Bandita Edelweiss y Grupo Tentación. Los organizadores agradecieron la confianza, tanto a los presentes como a quienes colaboraron antes y durante el evento.

El salón de la Colectividad Alemana de General Ramírez se vistió de alegría y color para celebrar la primera Fiesta del Camionero. El evento, organizado por Servicio Don Pedro, superó todas las expectativas y convocó a un gran marco de público, con asistentes de la propia localidad, zonas vecinas e incluso de provincias como Santa Fe y Buenos Aires.

La jornada del domingo último arrancó con un gran almuerzo familiar, que incluyó choricito, pollo al horno, costillar deshuesado y ensaladas, culminando con un refrescante helado como postre.

Por la tarde, la fiesta se transformó en un animado baile familiar, con las presentaciones en vivo de la Bandita Edelweiss y el Grupo Tentación. A lo largo del día, no faltaron las sorpresas y los sorteos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la proyección de un video con fotografías de los camioneros. Los organizadores agradecieron profundamente el apoyo y la confianza depositada en esta primera edición, tanto a quienes trabajaron en la organización como a los que se acercaron a compartir y celebrar. (Informe Litoral)