General Ramírez: nueva capacitación gratuita para emprendedores

La jornada ofrecerá herramientas clave para calcular y proyectar la rentabilidad de los proyectos.

El próximo jueves 14 de agosto, la ciudad de General Ramírez se convertirá en un punto de encuentro para emprendedores con la capacitación gratuita «Manos a los costos». La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 12:00 horas en el Salón de los Escudos del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Esta iniciativa, organizada por la Dirección de Economía Social de la Provincia y la Municipalidad de General Ramírez, tiene como objetivo principal brindar a los participantes las herramientas necesarias para responder preguntas fundamentales sobre sus negocios: ¿sabés cuánto cuesta producir lo que ofrecés? ¿estás ganando lo que esperás?

El evento contará con la disertación del Cdor. Lic. Sebastián Bressan, quien guiará a los asistentes en el proceso de calcular y proyectar costos de manera efectiva, adaptándose a las particularidades de cada emprendimiento.(Informe Litoral)

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor