General Ramírez: nueva capacitación gratuita para emprendedores

El próximo jueves 14 de agosto, la ciudad de General Ramírez se convertirá en un punto de encuentro para emprendedores con la capacitación gratuita «Manos a los costos». La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 12:00 horas en el Salón de los Escudos del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Esta iniciativa, organizada por la Dirección de Economía Social de la Provincia y la Municipalidad de General Ramírez, tiene como objetivo principal brindar a los participantes las herramientas necesarias para responder preguntas fundamentales sobre sus negocios: ¿sabés cuánto cuesta producir lo que ofrecés? ¿estás ganando lo que esperás?

El evento contará con la disertación del Cdor. Lic. Sebastián Bressan, quien guiará a los asistentes en el proceso de calcular y proyectar costos de manera efectiva, adaptándose a las particularidades de cada emprendimiento.(Informe Litoral)