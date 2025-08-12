El SENASA intensifica las medidas para proteger a las abejas del pequeño escarabajo de las colmenas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha reiterado la importancia de reforzar las medidas de prevención sanitaria en todos los apiarios del país para resguardar la producción apícola nacional. La advertencia se centra en el pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), una plaga ausente en Argentina pero presente en países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay, que representa una grave amenaza para la industria.
La alerta sanitaria, vigente desde 2016 a través de la Resolución 302, busca evitar el ingreso de este escarabajo que podría causar daños productivos y comerciales severos. Argentina, siendo un destacado exportador de miel a nivel mundial, podría ver afectada su posición si el PEC se introduce en el territorio.
Recomendaciones clave del SENASA
Para proteger las colmenas, el SENASA ha emitido una serie de recomendaciones prácticas para los apicultores:
- Prohibición de ingreso: Evitar la entrada de abejas, material apícola usado o frutas sin la certificación sanitaria correspondiente.
- Higiene del apiario: Mantener los apiarios limpios, eliminando el material de desecho de las colmenas.
- Mantenimiento de colmenas: Sellar grietas y rajaduras en las colmenas de madera y asegurar que solo tengan una piquera de entrada para dificultar el acceso al escarabajo.
- Manejo de espacios: Evitar dejar cuerpos de colmena vacíos y mantener a las colonias fuertes, bien pobladas y nutridas.
- Ubicación estratégica: Colocar las colmenas en lugares soleados y mantener la vegetación corta en el área circundante.
- Sanidad general: Realizar un control adecuado de otras plagas que puedan debilitar a la colmena.
Trazabilidad y traslados
El SENASA también enfatiza la obligatoriedad de utilizar el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para el movimiento de colmenas y material apícola vivo. Este documento, regulado por la Resolución 278/2013, es crucial para garantizar la trazabilidad de los traslados y evitar una posible dispersión del PEC en caso de que la plaga ingrese al país.
El organismo recordó a los apicultores la importancia de notificar de inmediato cualquier sospecha de la presencia del pequeño escarabajo de las colmenas para actuar rápidamente y contener cualquier posible brote. La colaboración de todos los actores del sector es fundamental para mantener a Argentina libre de esta plaga.
