Parque Nacional Pre Delta avanza en la zonificación de Campo Sarmiento

El nuevo sector, de 167 hectáreas, busca ordenar el uso del espacio para preservar la biodiversidad y optimizar las actividades turísticas y operativas.

Con el objetivo de definir el uso definitivo de Campo Sarmiento, un equipo del Parque Nacional Pre Delta y especialistas del Programa de Áreas Protegidas Centro Este (PAPCE) realizaron una jornada de trabajo en el área. La iniciativa busca establecer una zonificación que ordene el espacio de manera eficiente y sostenible.

Campo Sarmiento, adquirido en 2022, es un sector de 167 hectáreas que representa la ecorregión del espinal y pastizales pampeanos. Actualmente, el área se encuentra en un proceso de recuperación ambiental.

Un recorrido clave para el futuro del parque

Durante la jornada, los especialistas recorrieron puntos estratégicos, como el sendero Del Espinal (de 3,4 km), el vivero de especies nativas y el nuevo galpón del ICE, que se convertirá en la futura intendencia.

La zonificación permitirá organizar el espacio para el personal operativo, así como para las actividades turísticas. Se están evaluando propuestas como cabalgatas, recorridos en bicicleta y visitas guiadas al vivero, que busca fomentar la educación ambiental y la conservación de la flora nativa. Este proceso es fundamental para equilibrar la conservación del ecosistema con el disfrute de los visitantes, asegurando el desarrollo sostenible del Parque Nacional Pre Delta.(Con información de FM Diamante)