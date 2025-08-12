La Nación delega en las provincias la gestión de las residencias médicas

A partir de 2026, cada jurisdicción será responsable de sus propios exámenes de ingreso y la financiación de las becas, con el objetivo de adaptar la formación a las necesidades locales.

El Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezado por el ministro de Salud, Mario Lugones, acordó un cambio trascendental en el sistema de formación médica. A partir del año 2026, las provincias deberán gestionar y financiar sus propios exámenes de ingreso a las residencias médicas.

Esta medida, que pone fin al Examen Único Nacional, busca que la formación de los profesionales responda a las necesidades específicas de cada jurisdicción. El ministro Lugones argumentó que «solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población», y que este nuevo sistema subsanará las discrepancias entre el perfil de los profesionales formados y las demandas sanitarias locales.

Eficiencia y cambios en el sistema sanitario

La reunión de COFESA también abordó otros temas de relevancia, como las mejoras en la gestión de la compra de medicamentos de alto costo. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, destacó que se logró un ahorro de 40 millones de dólares y que los procesos de entrega se agilizaron notablemente, pasando de seis meses a solo 35 días.

Además, se discutió la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) a través del Decreto 538/2025, que ahora asigna a la ANMAT y al SENASA la responsabilidad de actualizar el Código Alimentario Argentino. La medida busca reducir la burocracia y tomar decisiones más rápidas basadas en evidencia científica.

Finalmente, se alertó sobre el uso de colorantes artificiales como Sunset Yellow y Tartrazina en un 40% de los alimentos procesados relevados, aditivos que han sido vinculados con alergias y sensibilidades.