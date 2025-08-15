Cómo estará el tiempo este viernes y el fin de semana

Se espera una jornada fresca pero con tiempo estable. El sábado habrá más nubosidad y el domingo subirán algunos grados las temperaturas. Las lluvias recién llegarían la semana próxima.

El frío volvió a ganar protagonismo en Entre Ríos y gran parte del país, con amaneceres muy fríos y una alta presión atmosférica.

En el inicio del fin de semana largo para aquellos que pueden disfrutar de este viernes “no laborable” en Argentina, la jornada se presentará soleada, con temperaturas que en nuestra provincia alcanzarían los 17 grados durante la tarde.

El viento predominará del noreste, mientras que, a medida que se acerque la noche, las nubes irán diciendo presentes.

Cómo estará el sábado y domingo

Una perturbación en altura, que cruzará la cordillera a la altura de Mendoza el viernes, llegará el sábado al norte de la provincia de Buenos Aires y sur del Litoral.

Dicha jornada en nuestra región comenzará con cierta nubosidad y existe baja probabilidad de alguna inestabilidad, con chaparrones aislados, mientras que los registros térmicos serían similares a los de la jornada precedente.

Para el domingo, Día del Niño, están previstos de 10 a 12 grados por la mañana, mientras que a la tarde las marcas en los termómetros estarían en torno a los 20 grados, sin pronósticos de lluvias, por lo que será una jornada ideal para que los más chicos puedan disfrutar al aire libre.

Ciclogénesis para el inicio de la próxima semana

El lunes se “prevé un aumento de la inestabilidad desde la tarde, con probables tormentas aisladas hacia la noche. Las mínimas subirán levemente y las máximas se mantendrán similares a las del domingo”, adelantó la meteoróloga, Soledad Maciel Ramos Mejía.

Se prevé “la formación de un centro de bajas presiones cercano a Santa Fe el martes, desplazándose hacia el sudeste bonaerense entre martes y miércoles”, advirtió.

Estiman que “las tormentas más fuertes se concentrarían al sudeste de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos y norte bonaerense (zonas de Junín, Chivilcoy y Bragado)”.

Por el momento, “no se prevé un descenso abrupto de temperaturas tras este evento de ciclogénesis”, completó la especialista en Meteored.