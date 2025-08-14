Vinculan al youtuber Julián Serrano con la causa por el fraude de la criptomoneda $LIBRA

La Justicia lo señaló como cofundador de una empresa que habría ayudado a ocultar y mover fondos ilícitos. El youtuber desmintió tener cualquier vínculo con el caso y amenaza con iniciar acciones legales.

La Justicia argentina ha vinculado al popular youtuber, actor y cantante Julián Serrano con el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA. Según un nuevo dictamen del fiscal Eduardo Taiano, Serrano figura como cofundador de una empresa, City Esports, que estaría asociada a una billetera digital utilizada para ocultar y mover una gran suma de dinero en USDT, una criptomoneda atada al valor del dólar estadounidense.

Los investigadores sostienen que esta billetera, denominada CPE1, era operada por Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, ambos imputados en la causa. La fiscalía identificó que una de las direcciones de la billetera estaba vinculada a City Esports, una firma dedicada al gaming, NFT y blockchain, cofundada por Terrones Godoy y Serrano. Se estima que, a través de esta billetera, se habrían movido y ocultado cerca de un millón de dólares.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y querellante en la causa, Juan Grabois, informó a través de sus redes sociales que “la Justicia encontró una parte del dinero” robado y que este habría sido ocultado con la participación de Serrano, insinuando que los fondos habrían sido usados para «pagar coimas».

En respuesta, el youtuber de 31 años se desvinculó de forma categórica del caso en un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), afirmando que no tiene, ni ha tenido, «vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’». Serrano calificó las acusaciones como “afirmaciones falsas” y advirtió que ha instruido a sus abogados para que evalúen iniciar acciones judiciales contra los responsables de difundir estas versiones.

La causa por el fraude de la criptomoneda $LIBRA, que se investiga en Comodoro Py, indaga un «rug-pull» (una estafa en el ámbito de las criptomonedas) que generó pérdidas millonarias a los inversores. Entre los involucrados están mencionados el presidente Javier Milei, su hermana Karina, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación, en la que colabora el FBI, busca esclarecer posibles delitos de estafa, lavado de dinero y tráfico de influencias, entre otros.(Elonce)