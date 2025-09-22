Prepagas: los afiliados podrán recuperar los excedentes de aportes al darse de baja

El Gobierno ha dado un paso decisivo en la regulación del sistema de salud privado con la nueva Resolución 1725/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que los afiliados que decidan renunciar a su plan de medicina prepaga tendrán derecho a que les devuelvan el dinero acumulado por excedentes de aportes.
El anuncio, adelantado por el vocero presidencial Manuel Adorni, aclara una situación que hasta ahora era ambigua. Anteriormente, aunque algunas empresas ya devolvían parte de estos excedentes, este derecho solía caducar anualmente o, en otros casos, se «reseteaba» mes a mes. Con la nueva norma, el dinero a favor del afiliado no tendrá fecha de vencimiento y deberá ser devuelto en caso de que el contrato sea rescindido.
La medida afecta a aproximadamente 1.8 millones de personas. Según la nueva resolución, si los aportes de un afiliado superan el costo de su cuota, ese excedente se deberá reflejar en la factura y usarse para reducir el valor de la cuota en los meses siguientes. En caso de que el afiliado decida darse de baja, la empresa estará obligada a reintegrar el saldo disponible en la cuenta corriente del usuario.
El Gobierno ha justificado esta decisión señalando que la anterior Resolución 2400 de 2023 del gobierno de Alberto Fernández había cedido a las prepagas el derecho sobre estos fondos. La administración actual argumenta que la nueva norma busca devolver la potestad individual sobre esos recursos a quienes los generaron con sus aportes.
Para el sector, este cambio de paradigma representa un desafío. El modelo anterior se basaba en una lógica solidaria, en la que los aportes de quienes tenían excedentes ayudaban a financiar a aquellos con aportes deficitarios. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei ha optado por centrarse en la propiedad individual de los fondos y la capacidad de los afiliados de disponer de su dinero. Este cambio podría tener un impacto particular en el segmento de afiliados más jóvenes y con ingresos medios-altos, un grupo que tiende a tener mayor movilidad y que las prepagas buscan retener con planes atractivos.
