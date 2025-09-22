Suplemento natural con kéfir y probióticos mejora la salud y eficiencia en la producción de pollos

Una investigación reciente, publicada en la revista German Journal of Veterinary Research, ha demostrado los significativos beneficios de complementar el agua de bebida de pollos de engorde con una fracción microbiana de kéfir y bacterias del género Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum. Este estudio, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representa un avance crucial para la sostenibilidad y el bienestar en la industria avícola.
Según Dante Bueno, médico veterinario e investigador del INTA, el uso de probióticos como el kéfir ofrece un gran potencial gracias a sus propiedades para inhibir patógenos como la Salmonella y la Escherichia coli, además de proteger las células y estimular el sistema inmune. La investigación, que se extendió por 28 días, comparó los resultados de un grupo de pollos suplementados con esta combinación frente a un grupo de control.
Los resultados fueron muy prometedores. Se observó una notable protección hepática en las aves suplementadas, con una reducción de hasta el 34 % de lípidos en el hígado. “El hígado es un órgano clave en el metabolismo, por lo que esta protección es muy valiosa”, señaló Bueno.
Además, los investigadores encontraron mejoras en la morfología intestinal de los pollos, con mayor altura de las vellosidades y menor profundidad de las criptas. Esto se traduce en una mejor capacidad de absorción de nutrientes. El estudio también evidenció una microbiota intestinal más diversa y equilibrada, lo que fortalece la inmunidad natural de las aves. Se detectaron variaciones positivas en leucocitos y proteínas plasmáticas, y una menor translocación bacteriana hacia órganos como el hígado y el bazo, lo que indica un sistema inmune más eficiente.
Para Francisco Federico, especialista del INTA, estos hallazgos son un paso importante para el desarrollo de aditivos funcionales que promuevan la salud y el bienestar animal. El estudio demuestra que es viable integrar tecnologías biológicas y naturales en los sistemas productivos para mejorar la salud de las aves, optimizar la eficiencia y contribuir a una avicultura más segura y responsable a nivel global.
