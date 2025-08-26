«Le estamos afanando los choreos»: la polémica frase de Milei que se volvió viral

El presidente protagonizó un llamativo acto fallido durante un discurso en Junín, en medio del escándalo por audios de presuntas coimas que salpican a su gobierno.

En un contexto de alta tensión política por las denuncias de corrupción, el presidente Javier Milei protagonizó un acto fallido que generó una ola de críticas y burlas en las redes sociales. Durante un evento con candidatos en la ciudad de Junín, el mandatario afirmó que “están molestos porque le estamos afanando los choreos”, una frase que se viralizó de inmediato y se convirtió en el momento más comentado de la jornada.

El evento, organizado para presentar a los candidatos de las elecciones legislativas, tuvo lugar en un clima enrarecido por las acusaciones de corrupción que rodean al gobierno. En su discurso, Milei reforzó su postura de confrontación con la oposición, declarando que «contra los kirchneristas no hay negociación posible”.

Su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también tomó la palabra para solidarizarse con la militancia juvenil y agradecerle al Presidente por la «titánica tarea» de organizar el partido a nivel nacional.

La frase de Milei se sumó a una semana ya marcada por graves acusaciones de corrupción contra su entorno, lo que intensificó el debate público sobre la transparencia en la gestión actual.