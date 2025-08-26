La Boleta Única de Papel es oficializada en Entre Ríos

La Junta Electoral Nacional aprobó el modelo del nuevo sistema de votación que se utilizará por primera vez en las elecciones del 26 de octubre en la provincia.

Facebook Twitter WhatsApp

La Boleta Única de Papel (BUP), que se implementará por primera vez en las elecciones generales de Entre Ríos, fue oficialmente aprobada. Este martes, la Junta Electoral Nacional, en una audiencia en Paraná, presentó el modelo a los apoderados de las siete agrupaciones políticas que competirán en los comicios. Tras la revisión de logos, colores y la ubicación en la boleta, no se registraron objeciones, lo que permitió su oficialización.

La prosecretaria electoral, Narubi Godoy, explicó que el nuevo instrumento de votación transformará el acto electoral. Los votantes recibirán una única boleta de papel, firmada por la autoridad de mesa, y un bolígrafo. A diferencia del sistema tradicional, no se utilizarán sobres ni se contará con el tradicional «cuarto oscuro» lleno de boletas partidarias. El votante marcará su opción en una cabina de votación, doblará la boleta y la depositará directamente en la urna.

La disposición de las agrupaciones en la boleta, que tiene un tamaño similar a una hoja A4, quedó definida de la siguiente manera: la primera columna será para el Movimiento al Socialismo, seguida por Nueva Izquierda, Unión Popular Federal, la alianza Ahora 503, el Partido Socialista, la alianza Fuerza Entre Ríos y, por último, la alianza La Libertad Avanza.

Godoy también informó que a mediados de septiembre se habilitará la consulta en línea del padrón electoral. En la provincia, se habilitarán 666 lugares de votación. Aunque no se prevén cambios significativos respecto a las elecciones de 2023, se modificarán 14 establecimientos por razones de infraestructura. La funcionaria destacó que esta nueva dinámica agilizará el proceso de votación y ofrecerá mayor transparencia.