Elecciones 2025: Entre Ríos votará con Boleta Única Papel

La prosecretaria electoral de la Provincia, Narubi Godoy, adelantó las novedades que tendrá el acto eleccionario del 26 de octubre, con la introducción de la Boleta Única Papel (BUP). En Entre Ríos son sietre las propuestas electorales para votar.

A diferencia de las elecciones anteriores, los votantes de Entre Ríos se encontrarán con una boleta de mayor tamaño que una hoja A4, que concentrará a todos los candidatos a senadores y diputados nacionales de las siete agrupaciones políticas que compiten en la provincia. .

La boleta está organizada en columnas verticales y filas, con un diseño claro:

Cómo será el procedimiento de votación

El proceso para votar con la BUP será sencillo. El elector se dirigirá a la mesa asignada, entregará su documento a la autoridad de mesa y esta le proporcionará la boleta y un bolígrafo.

Una vez con la boleta en mano, el votante se dirigirá a la cabina de votación, un pupitre resguardado por un biombo para asegurar la privacidad del voto. Allí, marcará con una cruz (X) en el recuadro blanco de su preferencia para las categorías de senadores y diputados.

Finalmente, el elector deberá doblar la boleta por la línea de puntos, regresar a la mesa e introducirla directamente en la urna, sin utilizar sobres.

Diferencia entre voto nulo y en blanco

La prosecretaria electoral de la provincia explicó las diferencias entre el voto nulo y el voto en blanco en este nuevo sistema.

Voto nulo: Se considera nulo si se marca a dos candidatos para un mismo puesto, se realizan inscripciones ajenas al voto en la boleta, o se introduce algún objeto extraño al doblarla.

Inscripción para autoridades de mesa y pago de viáticos

Quienes deseen ser autoridades de mesa pueden inscribirse de forma presencial en cualquier oficina del Correo Argentino o de manera virtual a través de la página web de la Cámara Nacional Electoral (www.electoral.gov.ar). Los montos actualizados de los viáticos serán informados 60 días antes de la fecha de la elección.