ANMAT alerta por un lote de puré tomate con «gusanos»

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar cuerpos extraños en un lote de tomate triturado.

La alerta, comunicada por la ANMAT, se focaliza en el lote L25114 de tomate triturado Marolio de 500 gramos. Este lote, que tiene fecha de vencimiento en abril de 2027, fue distribuido en escuelas de la localidad de Rojas.

Para que los consumidores puedan identificar con exactitud el producto afectado, se detallan las características del envase. Se trata de un envase de cartón tipo Tetra Pak, en cuyo frente predominan los colores verde en la parte inferior y rojo en la superior. El logo de la marca, en amarillo y rojo, es visible en el frente.

Cómo identificar el lote afectado de tomate Marolio

Para evitar el consumo del producto, se recomienda a la población revisar los siguientes detalles en el envase:

Producto: Tomate Triturado.

Tomate Triturado. Marca: Marolio.

Marolio. Envase: Caja de cartón de 500 gramos.

Caja de cartón de 500 gramos. Colores: Predominan el verde y el rojo, con una imagen de tomates frescos.

Predominan el verde y el rojo, con una imagen de tomates frescos. Sellos: Posee el sello de producto «Sin TACC» y en uno de sus laterales se lee «Producto de Mendoza».

Posee el sello de producto y en uno de sus laterales se lee «Producto de Mendoza». Lote y vencimiento: El lote a evitar es el L25114, con vencimiento en abril de 2027.

La ANMAT ha sido enfática en su recomendación: quienes posean este producto deben abstenerse de consumirlo. Asimismo, se ha solicitado a los comercios que detengan su comercialización de forma inmediata.