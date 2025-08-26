Ramírez: nuevo pórtico para la ciudad y homenaje a un vecino ilustre

El Concejo Deliberante aprobó la creación de un nuevo acceso y la designación de la Huerta Municipal en honor a Héctor Feit.

En una reciente sesión del Concejo Deliberante de General Ramírez, se aprobaron dos iniciativas clave para el desarrollo de la localidad. La primera es el proyecto para diseñar y construir un nuevo pórtico de acceso a la ciudad. Esta decisión busca embellecer y modernizar la entrada principal, y se ha invitado a los residentes a presentar sus propuestas para la obra. Próximamente se darán a conocer las bases y condiciones para la participación en este importante concurso comunitario.

Además, el cuerpo legislativo aprobó la denominación de la Huerta Municipal como «Héctor Feit». Este nombramiento es un merecido reconocimiento y homenaje a un vecino que dedicó años de su vida a trabajar con compromiso en ese espacio, contribuyendo significativamente a la comunidad.

La sesión también marcó un cambio en la composición del Concejo: Tatiana Chort asumió su cargo como edil del bloque de la Alianza Ramirense, en reemplazo de Mónica Brauer, quien fue nombrada secretaria de Gobierno.