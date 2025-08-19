Este domingo por la tarde, la dársena del Acceso Alfonsín de Crespo fue el punto de partida para el lanzamiento oficial del “14º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos”. La exposición, que promete reunir a más de 150 vehículos, se llevará a cabo el próximo fin de semana, el 6 y 7 de septiembre, en el “Campo de la Tradición” (Parque del Lago).
Se espera la participación de entusiastas y coleccionistas de distintas localidades de Entre Ríos, otras provincias argentinas y la República Oriental del Uruguay.
El evento comenzará el sábado 6 a las 16:00 con la recepción de los participantes. A las 17:00, se realizará una caravana por la ciudad, que culminará con una muestra estática frente al municipio. El día central de la exposición será el domingo 7, a partir de las 9:00, con la tradicional exhibición de todos los vehículos en el predio del Parque del Lago.(Desde Crespo)
