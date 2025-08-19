River define su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores ante Libertad

Con el regreso de los titulares y posibles cambios en la formación, el equipo de Marcelo Gallardo buscará el triunfo en el Monumental.

River Plate se prepara para un partido crucial este jueves en el estadio Monumental, donde recibirá a Libertad de Paraguay para disputar el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate sin goles en el partido de ida en Asunción, el equipo de Marcelo Gallardo necesita una victoria para seguir avanzando en el torneo.

Consciente de la importancia del encuentro, el entrenador decidió reservar a los jugadores titulares en la victoria 4-2 del domingo pasado contra Godoy Cruz por el Torneo Clausura. Este descanso permitirá que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas al duelo decisivo.

A pesar del respiro para los habituales, el equipo enfrentará el partido con algunas dudas por lesiones. A las bajas ya confirmadas de Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas, se sumaron las de Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero. Aunque aún no hay partes médicos oficiales, su presencia es una incógnita para el jueves.

Según el periodista Gustavo Yarroch de ESPN, el «Muñeco» Gallardo estaría evaluando hasta tres cambios en la formación titular en comparación con el partido de ida. En la defensa, si bien se probará a Martínez Quarta, la cautela del cuerpo técnico podría llevar a que el uruguayo Sebastián Boselli ocupe su lugar junto a Paulo Díaz.

En el mediocampo, la buena racha de Giuliano Galoppo, quien ha marcado goles y mostrado un gran rendimiento en los últimos partidos, podría ganarle un lugar en el once inicial, reemplazando a Kevin Castaño. Además, se espera el regreso de Nacho Fernández, quien entraría por el juvenil Santiago Lencina.

Finalmente, en el ataque, la recuperación total de Sebastián Driussi y sus dos goles contra Godoy Cruz lo perfilan como el delantero titular en lugar de Miguel Borja.

Posible formación de River:

Arquero: Franco Armani

Defensa: Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña

Mediocampo: Giuliano Galoppo, Enzo Pérez y Matías Galarz

Delantera: Nacho Fernández, Facundo Colidio y Sebastián Driussi

El encuentro entre River y Libertad se jugará el jueves 21 de agosto a las 21:30 en el Monumental y será transmitido por Telefé y Fox Sports.(TN)