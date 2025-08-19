Escuelas técnicas y agrotécnicas se unieron en una jornada deportiva en Libertador San Martín

La iniciativa, organizada por la EET N° 5, promovió el compañerismo y el trabajo en equipo a través de distintas disciplinas.

Facebook Twitter WhatsApp

La Escuela de Educación Técnica N° 5 Libertador San Martín fue la anfitriona de una jornada deportiva que reunió a varias instituciones educativas de la región. El encuentro contó con la participación de estudiantes de la Escuela N° 3 Mariano Moreno de Puiggari, la Escuela N° 11 Agustín de La Tijera, el IPD N° 185 y la Escuela de Educación Técnica N° 4 de Valle María, así como el IAP Libertador San Martín.

Durante el evento, los jóvenes compitieron en diversas disciplinas como fútbol femenino y masculino en la modalidad F5, vóley femenino y beach vóley mixto. Más allá de la competencia, la jornada tuvo como objetivo principal fomentar el compañerismo, la inclusión y el trabajo en equipo entre los estudiantes de las diferentes escuelas.

El supervisor de Educación Física de la zona, Fabricio Martínez, estuvo presente y resaltó la importancia de este tipo de actividades. «Es muy valioso ver a los estudiantes compartir y disfrutar del deporte junto a sus profesores, promoviendo hábitos saludables y la integración», señaló.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones del Consejo General de Educación, que busca utilizar el deporte escolar como una herramienta pedagógica y formativa para el desarrollo integral de los alumnos.

Del archivo: Llega a Ramírez el programa Ver para ser libres