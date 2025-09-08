La venta de maquinaria agrícola cayó un 44,7% en agosto

El sector se vio afectado por la incertidumbre económica y la volatilidad, aunque el balance de los primeros ocho meses del año continúa siendo positivo.

El mercado de maquinaria agrícola en Argentina experimentó una fuerte caída en agosto, según el último informe de la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Durante el mes pasado se patentaron 550 unidades, lo que representa un significativo descenso del 44,7% en comparación con las 995 unidades registradas en agosto de 2024.

La baja también fue notoria en la comparación mensual, ya que las 597 unidades de julio superaron en un 7,9% a las de agosto. La incertidumbre económica y la volatilidad cambiaria fueron factores determinantes que frenaron las decisiones de inversión en el sector.

La caída de las ventas se reflejó en los tres principales segmentos:

Tractores : Este rubro sufrió una baja del 4,9% respecto a julio y un descenso interanual del 43,1% .

: Este rubro sufrió una baja del respecto a julio y un descenso interanual del . Cosechadoras : Fue el segmento más golpeado en la comparación anual, con una caída del 50% en relación a agosto de 2024, además de una baja mensual del 11,3% .

: Fue el segmento más golpeado en la comparación anual, con una caída del en relación a agosto de 2024, además de una baja mensual del . Pulverizadoras: Este segmento tuvo la peor performance del mes, con una caída del 24,7% en comparación con julio y una baja interanual del 51,8%.

A pesar del difícil desempeño de agosto, el balance general del año es favorable. En los primeros ocho meses de 2025 se patentaron 4.514 unidades en total, lo que representa un crecimiento acumulado del 11,8% en comparación con el mismo período de 2024. Este dato positivo se debe al buen desempeño del sector en la primera mitad del año. La venta de cosechadoras, por ejemplo, registra un crecimiento acumulado del 30,2%, mientras que la de tractores subió un 10,7% y la de pulverizadoras un 2,5%.

El sector se mantiene a la expectativa de una estabilización macroeconómica que reactive la inversión y permita sostener la tendencia positiva del acumulado anual.

