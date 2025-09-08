El plazo fijo del Banco Nación premia la digitalización con rendimientos superiores

Los ahorristas que optan por los canales digitales del banco obtienen tasas de interés significativamente más altas que quienes realizan sus operaciones en sucursal.

En un escenario económico caracterizado por la volatilidad, el plazo fijo en el Banco Nación se consolida como una de las opciones más consultadas por los argentinos. La entidad, con respaldo estatal, incentiva el uso de sus plataformas digitales, ofreciendo a los usuarios rendimientos mucho más competitivos que en sus sucursales físicas. Esta estrategia busca reducir costos operativos y fomentar la digitalización de los servicios financieros.

Una simulación con un capital inicial de $1.500.000 muestra la marcada diferencia entre ambas modalidades de inversión.

Para un plazo de 30 días, la brecha en las ganancias es notable. Mientras que una operación realizada en sucursal con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32,5% genera un interés de $40.068,49, la misma inversión de manera digital, con una TNA del 47%, ofrece una ganancia de $57.945,21.

En plazos de 60 días, la diferencia se amplía. El rendimiento presencial, con una TNA del 32,75%, suma intereses por $80.753,42. Por el contrario, la modalidad digital, con una TNA del 46%, permite obtener $113.424,66 de ganancia.

A 90 días, el beneficio de la digitalización es aún más evidente. El plazo fijo presencial, con TNA del 32,75%, genera $121.130,14 de intereses. En tanto, la operación a través de plataformas digitales, con una TNA del 46%, alcanza un rendimiento de $170.136,99, lo que representa casi $50.000 más de ganancia que en la sucursal.

La política del Banco Nación de favorecer las herramientas digitales refuerza su posición en el mercado financiero, atrayendo a ahorristas que buscan seguridad y rendimientos predecibles en un contexto de incertidumbre.