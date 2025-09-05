El plazo fijo en dólares gana terreno como refugio de valor en Argentina

La eliminación del cepo cambiario impulsó a los bancos a aumentar las tasas para atraer depósitos. El Banco Nación lidera con un 2,50% anual, ofreciendo una opción segura aunque con retornos limitados.

Ante la inestabilidad económica y la búsqueda de proteger los ahorros de la inflación, el plazo fijo en dólares se ha convertido en una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos. La medida no es casual: la divisa estadounidense es vista como un resguardo de valor en un contexto de incertidumbre.

Tras la reciente eliminación del cepo cambiario, las entidades bancarias iniciaron una fuerte campaña para atraer depósitos en dólares, y una de las principales estrategias ha sido el aumento de las tasas de interés. El Banco Nación se destaca al ofrecer la tasa más alta del mercado, con un 2,50% anual para depósitos a 30 días, seguido de cerca por el Banco Galicia, que ofrece un 2,40%. En el extremo opuesto, el Banco Santander y el Banco Ciudad ofrecen rendimientos casi nulos, con tasas de 0,05% y 0,10% anual, respectivamente.

Para ilustrar el rendimiento, si un ahorrista depositara 750 dólares en el Banco Nación, obtendría una ganancia de $1,54 al cabo de 30 días. Aunque el monto parece bajo, esta opción se percibe como una inversión conservadora y segura en comparación con otros instrumentos financieros. Algunos bancos también ofrecen alternativas como cuentas remuneradas o la posibilidad de invertir en acciones y bonos.

En definitiva, el plazo fijo en dólares sigue siendo una herramienta de inversión segura, ideal para quienes buscan preservar el capital sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, sus rendimientos son limitados en comparación con otras opciones del mercado financiero. La elección final dependerá del perfil de cada inversor: aquellos que prioricen la seguridad optarán por el plazo fijo, mientras que quienes busquen mayores retornos podrían considerar otras alternativas con mayor riesgo.