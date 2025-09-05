Cultivos de brassicáceas en Entre Ríos: 17.300 hectáreas sembradas con una excelente condición

Un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos destaca el buen estado de la colza, carinata y camelina en el ciclo agrícola 2024/25, a pesar de algunos retrasos en la emergencia de los cultivos.

Según el último reporte del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la provincia ha sembrado aproximadamente 17.300 hectáreas de brassicáceas en el ciclo agrícola 2024/25, incluyendo colza, carinata y camelina.

El estado fenológico de los cultivos es variado. La colza y la carinata se encuentran entre la plena floración y la formación de las primeras silicua, mientras que la camelina se desarrolla desde la formación de roseta hasta la elongación del tallo.

La condición general del cultivo a nivel provincial es muy buena 👍. Un 67% de los cultivos se encuentra en excelente estado, un 24% en buenas condiciones, un 8% en estado regular y solo un 1% en malas condiciones. El porcentaje de cultivos en estado regular y malo corresponde a aquellos que tuvieron problemas durante la emergencia, lo que provocó un desarrollo fenológico más lento en comparación con el promedio provincial.

En cuanto a la sanidad de los cultivos, el informe destaca que se encuentra en un estado bueno, sin reportes significativos de enfermedades o plagas en los lotes evaluados. Esto sugiere que las condiciones climáticas han sido favorables para el desarrollo de estos cultivos, que son de gran importancia para la economía de la región.