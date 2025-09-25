La explosión de Guido Kaczka: «Lo estás deteniendo, flaco»

El conductor de televisión mostró su enojo con la escudería Alpine y defendió a Franco Colapinto por las fallas en los cambios de neumáticos.

El conductor Guido Kaczka se volvió tendencia en las redes sociales al protagonizar un inesperado y apasionado descargo contra la escudería Alpine durante su programa Buenas noches Familia. Mientras los participantes de un juego simulaban un cambio de neumáticos de Fórmula 1, Kaczka aprovechó la oportunidad para criticar duramente a los mecánicos que han perjudicado al piloto argentino Franco Colapinto.

Con su característico estilo, el conductor se mostró indignado al recordar las fallas y demoras que sufrió el joven piloto en los boxes. «Colapinto está mirando. Los de Alpine están mirando, los tipos estos que, la verdad, no sé, se piden una milanesa napolitana mientras… hay que ponerle las ruedas. Dale, lo estás deteniendo, flaco», exclamó visiblemente enojado.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Singapur

El principal motivo del enojo de Kaczka fueron los errores que Alpine cometió en el GP de Hungría, donde las dos paradas de Colapinto fueron las más lentas de toda la competencia. En la primera, los mecánicos tardaron 11,01 segundos en cambiar una rueda, y en la segunda, 7,23 segundos. Estos tiempos están muy por encima del promedio de la categoría, que suele rondar los 2 segundos, como lo demostró el propio compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, con una parada de 2,40 segundos.

Kaczka no dudó en señalar la diferencia entre los problemas del auto y las fallas humanas. «Con el verso del auto, pero tardás. ¿Qué tiene que ver la cubierta? Eso lo hacés igual en cualquiera de los autos», sentenció, dejando en claro que, para él, la escudería francesa no tiene excusas. Su mensaje, dirigido a los responsables de Alpine, resonó entre los fanáticos, que a menudo critican la falta de rendimiento del equipo y el poco apoyo que recibe el piloto argentino.(Infobae)