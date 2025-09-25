Histórica renovación de la plaza del Patito en Paraná

Facebook Twitter WhatsApp

La intendenta Rosario Romero anunció la puesta en marcha de un proyecto de renovación integral para la plaza del Patito, uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos por las familias de la ciudad. Acompañada por su equipo de gobierno, la jefa comunal supervisó los primeros detalles de una obra que busca modernizar la plaza sin alterar su esencia.

El jefe de Gobierno, Santiago Halle, destacó el valor del proyecto, afirmando que «embellecer los espacios públicos es calidad de vida». La intención es mantener la tradición del lugar, que es un punto de encuentro para niños y familias, mientras se mejora su funcionalidad y estética. El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, confirmó que las obras estarán a cargo de personal municipal y que se preservarán los elementos más icónicos de la plaza: el robot y el patito.

La intervención incluye la creación de nuevos senderos y accesos para facilitar la circulación, la incorporación de un mangrullo con forma de barco que se integrará con la vista del río, y la instalación de iluminación LED para mejorar la seguridad. Además, se construirá una vereda de ingreso diseñada para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida y a cochecitos de bebés. El proyecto también contempla la conservación de las especies arbóreas para mantener las áreas de sombra, esenciales para el disfrute de todos los visitantes.(Informe Litoral)