Paraná: un empleado municipal sufrió un grave accidente con un camión recolector

El trabajador sufrió una grave lesión en su pie al quedar atrapado contra el asfalto. El hecho ocurrió en la intersección de calles Artigas y Gervasuti.

Facebook Twitter WhatsApp

Un empleado de la Municipalidad de Paraná sufrió un grave accidente laboral este jueves, mientras realizaba su trabajo en un camión recolector de residuos. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Artigas y Gervasuti y requirió la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad y el servicio de emergencias 107.

Según las primeras informaciones, el trabajador se encontraba en la parte trasera del camión, con uno de sus pies apoyado en el apoya-pie exterior. Al atravesar un badén, el vehículo se desestabilizó y el pie del hombre quedó aprisionado entre la estructura del camión y el asfalto.

El accidente le provocó una grave lesión en su miembro inferior. Tras ser asistido en el lugar por el equipo de rescate, el empleado fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado para recibir atención médica. Según los primeros reportes, existe riesgo de amputación debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.(Elonce)