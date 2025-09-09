General Ramírez se prepara para la carrera “Corazón en Marcha”

La actividad, que se realizará el sábado 27 de septiembre, busca concientizar sobre el cuidado del corazón con una jornada deportiva y familiar.

La Municipalidad de General Ramírez ha organizado la carrera “Corazón en Marcha”, un evento de 5K y 10K para conmemorar el Día Mundial del Corazón. La cita es el próximo sábado 27 de septiembre a las 15:00, con largada y llegada en el Parque de la Democracia. La actividad busca fomentar la vida saludable y la actividad física en toda la familia.

El recorrido de la carrera se extenderá por la ciudad y se ofrecerá a todos los participantes una medalla al finalizar. Para aquellos que deseen un ritmo más relajado, la opción de 5K también puede realizarse caminando. Se solicita a los participantes que asistan con una prenda de color rojo para simbolizar la concientización sobre la salud cardiovascular.

Durante el evento, el equipo del Centro de Salud Municipal dispondrá de un puesto con frutas, agua y consejos saludables. Las inscripciones para la carrera están abiertas en el siguiente enlace: https://forms.gle/YPGtLZrKTtFgMtfN8. (Informe Litoral)

