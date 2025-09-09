Cómo calcular los aumentos por inflación tras la derogación de la ley

Con la nueva normativa, los propietarios y los inquilinos pueden pactar libremente los ajustes, por lo que es clave entender cómo calcularlos para septiembre de 2025.

Tras la derogación de la ley de alquileres a fines de 2023, los contratos de arrendamiento en Argentina, incluyendo los de Paraná, han pasado a regirse por la libre negociación entre las partes. Esto permite a los propietarios proteger la rentabilidad de sus inmuebles frente a la inflación, pactando actualizaciones basadas en índices como el IPC (Índice de Precios al Consumidor), a diferencia de la normativa anterior que se basaba en el ICL (Índice de Contratos de Locación).

La frecuencia de los ajustes puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral, dependiendo de lo acordado en el contrato. El Dr. Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, recomienda ajustes trimestrales en contextos de alta inflación para evitar una pérdida de valor.

Cálculo de los ajustes: herramientas y métodos

Para calcular los aumentos, existen dos métodos principales:

1. Calculadoras online: Herramientas como la de Chequeado simplifican el proceso. Solo se necesita ingresar el monto actual del alquiler y el período de ajuste. La calculadora realiza el cálculo automáticamente, tomando en cuenta la inflación acumulada del período. Por ejemplo, un alquiler de $650.000 con un ajuste trimestral y una inflación acumulada del 5,11% pasaría a ser de $683.187,79.

2. Cálculo manual: Este método requiere consultar los datos oficiales del IPC en la página del Indec. Se debe multiplicar el valor del alquiler por el factor de inflación de cada mes del período. Por ejemplo, si el alquiler es de $650.000 y las inflaciones mensuales son 1,5%, 1,6% y 1,9%, el nuevo valor se obtiene de la siguiente manera: $650.000 x 1,015 x 1,016 x 1,019 = $683.041. La diferencia con las calculadoras automáticas es mínima debido al redondeo.